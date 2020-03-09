СПОРТ

Девушки в «Зените»: футболистки поставили цели на сезон в Высшей лиге

21:07 09/03/2020

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В Петербурге в понедельник прошла презентация женской футбольной команды «Зенит». Со следующего сезона она будет выступать в Высшей лиге российского чемпионата, сообщает телеканал «МИР 24».

Главным тренером команды назначена Ольга Порядина – пятикратная чемпионка страны, девятикратная обладательница Кубка России. Она подобрала состав из 22 девушек. Некоторые из них пришли сегодня на презентацию с эффектным маникюром. С началом сезона от этой красоты придется избавиться – таковы правила. На будущий сезон команда ставит перед собой цель войти в тройку лучших в стране.

«Уверен, что быстрых результатов трудно добиться, если говорить об уровне всего футбола. Но чем больше девчонок будут заниматься футболом, тем лучше. За океаном женский футбол популярнее, чем у мальчишек, это значит, что потенциал есть», – уверен генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев.

Тренироваться женская команда будет на той же базе, что и мужская, в Удельном парке. Проводить свои матчи футболистки планируют на стадионе «Смена». В первый сезон вход на игры для болельщиков будет бесплатным.



