Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, которой муж из ревности отрубил кисти рук, приняла участие в новой откровенной фотосессии, продемонстрировав свой бионический протез.

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На фотографиях Грачева предстала в черном боди, которое не скрывает шрамов на теле. «Хейтеры, которые любят находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж, сразу проходите мимо! Я считаю, что такому нет никаких объяснений», — цитирует Грачеву сайт «Подмосковье сегодня».

Женщина призвала не оправдывать абьюзеров и нести ответственность за свои слова и действия.

Инцидент, в результате которого пострадала жительница Подмосковья, произошел в декабре 2017 года. Бывший муж Грачевой вывез ее в лес и отрубил кисти рук топором. После этого он сам отвез ее в больницу и сдался полиции. Врачи чудом смогли спасти левую кисть пострадавшей, а вместо правой установили протез за счет государства. После произошедшего жертва продолжает жить нормальной жизнью и пишет книгу.

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