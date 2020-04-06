СПОРТ

Девушка из Якутии пробежала марафон в своей квартире

12:13 06/04/2020

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Светлана Хамидулина из Якутии пробежала 21 километр 97,5 метра по собственной однокомнатной квартире, сообщает «МИР 24».

По словам девушки, на такой шаг ее вдохновили спортсмены, которые также бегали марафон в самоизоляции.

«Этот забег, конечно же, был сложен в том, что не разгонишься в 17 метрах, при том, что на этих 17 метрах еще два поворота, и каждый раз нужно было разворачиваться. Колени, конечно же, были в шоке», – сказала Хамидулина.

Ранее спортивные рекорды в замкнутых пространствах поставили и в других странах. Так, китайский атлет пробежал 50 километров, бегая по комнате 5 часов, а француз пробежал 42 километра на семиметровом балконе.



