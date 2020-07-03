В Екатеринбурге произошел инцидент с девочкой, взявшей в руки нож, чтобы защитить свою мать. Это случилось в доме, половину которого снимает ее родительница. Он расположен в Орджоникидзевском районе.

Периодически к ним домой приходил бывший сожитель мамы, сообщает Life Shot. В какой-то день они в очередной раз встретились и устроили застолье. После этого мужчина уснул, а когда проснулся, то потребовал у женщины деньги за выпитое.

Она ответила отказом. В итоге разбираться в ситуации пришел друг экс-сожителя. Однако приятель в какой-то момент полез к хозяйке целоваться. Когда она его оттолкнула, то получила пощечину.

И тут на помощь маме выбежала с ножом ее шестилетняя дочь. Инцидент попал на видео. Его снял на камеру сам провокатор, устроивший пьяный харрасмент. Когда девочка взяла нож, "оператор" заставил ее бросить холодное оружие. Также он пригрозил отдать ее органам опеки.

В итоге на место происшествия прибыла полиция. Ее вызвал сосед, который услышал крики. После этого на маму девочки составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Что касается мужчины, снимавшего видео, то он получил протокол о несоблюдении административных ограничений.

Сейчас специалисты в Екатеринбурге изучают ситуацию в семье, в которой девочка обороняла маму. Свердловские следователи уже начали проверку.