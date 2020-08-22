При рождении вес девочки был чуть больше килограмма, а опухоль на ее копчике весила полтора килограмма. Сложная операция помогла избавиться от проблемы и теперь Заля – абсолютно обычный годовалый ребенок.

Жительница Австралии Ленэ на 18-ой неделе своей второй беременности начала чувствовать себя плохо. Ее сильно тошнило и в целом состояние было далеким от нормального. Во время обследования врачи заметили на УЗИ опухоль в районе копчика ребенка. После детальной диагностики выяснилось, что это тератома – редко встречающаяся врожденная опухоль, которая, как считается, формируется еще на этапе эмбрионального развития и чаще всего впоследствии обнаруживается в яичниках или яичках. Также нередко такие опухоли возникают в районе копчика, как и случилось с малышом Ленэ.

Хотя опухоль была доброкачественной, врачи настоятельно порекомендовали сделать аборт. Но Ленэ и ее муж Мэтт отказались прерывать беременность. В июле 2019 года с помощью кесарева сечения родилась Заля. Малышка была сильно недоношена и совсем крошечная – весом около килограмма. При этом на ее копчике была опухоль больше самого ребенка, которая весила полтора килограмма.

Вскоре малышку прооперировали, процесс проходил сложно, несколько раз врачам приходилось запускать ее сердце заново. Только через две недели после родов Лэне смогла взять дочь на руки, а домой ее разрешили забрать почти через два месяца.

Теперь Лэне охотно делится своей историей с другими женщинами, которые столкнулись с тератомами у своих детей или во время беременности, давая им не только советы, но и надежду. Заля спустя год после операции растет абсолютно обычным ребенком, а это значит, что и другие дети с тератомами могут выживать и полноценно развиваться.