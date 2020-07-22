Приступом …лунатизма объяснили родители чудом выжившей 13-летней москвички причины ее падения с 8 этажа в 2 часа ночи. Школьница незаметно для родных вышла из квартиры в подъезд, о трагедии родителям им позже сообщили соседи.

Как стало известно «», несчастный случай произошел в ночь на 21 июля на юго-западе столицы. Звук падения и сигнал сработавшей сигнализации были настолько оглушительными, что из-за шума проснулись многие соседи. Они и разбудили семью упавшей девочки – 13-летней Алины. Школьница приземлилась на легковушку соседа, который, к слову, является почетным шахтером России. Такая «подушка безопасности» помогла ей избежать гибели. Алину госпитализировали в Морозовскую больницу со множественными травмами, включая перелом шейного позвонка.

На сегодняшний день медики уже сделали пациентке одну операцию на позвоночнике и уверяют, что ее жизнь вне опасности. Однако реабилитация будет долгой, и с сентября 7-классница начнет учиться на дому.

Знакомые этой многодетной семьи говорят, что атмосфера в доме вполне благоприятная. Все три дочери учатся на «четверки» и «пятерки», у них много друзей и увлечений. Правда, у Алины есть незначительные проблемы со здоровьем — сколиоз и как следствие вегето-сосудистая дистония. По мнению медиков, это могло спровоцировать такое состояние, как случайный лунатизм. Правда, родители никогда не замечали за ней хождения во сне. При этом чаще, чем другие дети, Алина вставала по ночам в туалет и периодически заходила на кухню. Но на это никто не обращал внимания. Сама девочка уже в больнице призналась маме, что ничего не помнит. Она считает, что вышла в окно во сне.