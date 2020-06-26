Родителей очень пугает, что у ребенка из глаз идет кровь, а врачи не могут найти причину этого.

11-летняя девочка из Индии внезапно начала плакать кровавыми слезами. Издание Science Alert, что у ребенка диагностировали гемолакрию. Это редчайшее состояние, при котором вместе со слезами выделяется кровь. Выделения могут быть едва окрашены, или выглядеть так, будто из глаз в прямом смысле течет кровь.

Чаще всего это состояние бывает связано с приминением определенных лекарств, заболеваниями, внутриглазным кровоизлиянием. У женщин детородного возраста гемолакрия может в редких случаях наблюдаться при гормональном дисбалансе и эндометриозе. Также этот состояние может последствием травмы. Есть и случаи, которые врачи не могут объяснить.

Один из таких, видимо, и произошел с маленькой жительницей Нью-Дели. Как рассказала мама девочки, она внезапно начала плакать кровью, при этом кровавые слезы лились сами собой – то есть, фактически в этот момент она не плакала. Так происходит по несколько минут два или три раза в день. Никаких заболеваний или травм у девочки не было, лекарства, способные дать такой побочный эффект, она не принимала.

Врачи взяли на анализы слезы и кровь девочки, а также обследовали ее слезные железы. Никаких отклонений найти не удалось. При этом, как сообщили медики, во время обследования девочка тоже плакала кровавыми слезами.

Родители очень боятся за здоровье ребенка и надеются, что врачи смогут помочь. Пока медики ищут причину, они посоветовали семье не отчаиваться – известны случаи, когда гемолакрия внезапно возникала и также внезапно проходила.