Уже несколько недель Дорис и ее мама постоянно ходят по больницам и сдают массу тестов, чтобы понять, почему из глаз школьницы течет кровь.

Вечером 12 сентября школьница Дорис из бразильского города Сан-Паулу пожаловалась маме на боль в животе. Мать отвезла Дорис в больницу, врачи обнаружили камни в почках, выписали лекарства и отправили их домой.

Но на следующий день из одного глаза Дорис полились кровавые слезы. Тогда испугалась уже не только семья, но и врачи. Они поместили 15-летнюю Дорис в реанимацию и провели множество анализов. Которые не показали ровным счетом никаких отклонений.

Поскольку других жалоб у Дорис не было, ее выписали из больницы. Спустя пару дней кровотичили уже оба глаза. Тогда врачи сделали КТ головы, но и это обследование ничего не показало. Мама Дорис говорит, что они прошли уже множество различных обследований — проверили буквально все органы.

Врачи намерены продолжать искать причину кровавых слез Дорис, ведь гемолакрия это симптом какой-то проблемы. Пока не будет установлена причина, медики не могут начать лечение. Впрочем, всегда остается еще один вариант — довольно редко гемолакрия внезапно возникает и также внезапно проходит, при этом пациент оказывается абсолютно здоров.

Дорис в целом чувствует себя хорошо, проблема доставляет ей больше психологических неприятностей. Подобных случаев в семье не было, родственники девушки могут похвалиться хорошим здоровьем.

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