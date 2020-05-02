СПОРТ

Дэвиду Бекхэму – 45: как англичанин стал иконой стиля в спорте

09:49 02/05/2020

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Звезде английского футбола Дэвиду Бекхэму сегодня исполнилось 45 лет. Его жизнь проходит под объективами фото- и видеокамер. Его имя всегда на первых страницах газет и журналов, сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

В этом уродливом персонаже сложно узнать красавчика Бекхэма, но это он. Это его полноценный дебют в кино в фильме Гая Ричи «Меч короля Артура». Никаких камео – Дэвид сыграл брутального солдата английской армии.

Но то кино, а в жизни все привыкли видеть Бекхэма другим – лощеным и одетым с иголочки. В создании этого имиджа главную роль сыграла супруга Виктория. Теперь с ее подачи бывший футболист – почетный президент Британского модного совета. Редкий большой показ проходит без его присутствия.

«Бекхэм делает моду – мужскую, непосредственную. Он – личность. Мужчины, которые хотят выглядеть модно, внимательно смотрят, как одевается Бекхэм. Это круто», – отметил дизайнер Андрей Пономарев.

Отдельная глава жизни Бекхэма – его прически. Только посмотрите, как менялся внешний вид футболиста на протяжение последних 20 лет: пепельный блондин, африканские косички, стрижка «под Котовского», выкрашенные локоны, ирокез, хвостики и обручи. Только после завершения карьеры Бекхэм успокоился и носит аккуратную прическу.

Кроме ухода за внешностью есть у англичанина еще одна страсть – татуировки. Их на теле Дэвида – около 40. Есть даже социальный ролик, где тату Бекхэма постепенно оживают и превращаются в страшные картины издевательств над детьми. «Даже татуировки добавляют ему в образе. Кому-то они идут, кому-то нет, а у него смотрятся гармонично. Подчеркивают его стиль, его личность», – считает Пономарев.

А чем же прославился Пош Бой на футбольном поле? Конечно же, великолепными голами со штрафных и филигранными длинными передачами. Да, Бекс не выигрывал «Золотой мяч», но он был капитаном сборной Англии и трижды участвовал в чемпионатах мира. Играл в европейских грандах – «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», ПСЖ. Влюбил в соккер Америку, выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Карьера Бекхэма одинаково успешно сложилась как на поле, так и за его пределами. Он до сих пор носит статус иконы мужского стиля в спорте. Теперь Дэвид еще и крутой босс, точнее, владелец американского футбольного клуба «Интер Майами». Еще одна мечта Бекхэма сбылась.





Роман Бирюков