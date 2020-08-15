Английский футболист и модель Дэвид Бекхэм рассмешил пользователей, разместив в инстаграме фото и видео, на которых вместе с телеведущим и актером Джеймсом Корденом появляется в необычном ретро-образе.

View this post on Instagram Next stop, Miami baby 🌴@j_corden @latelateshow @intermiamicf A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Aug 14, 2020 at 4:50am PDT

На снимке спортсмен и телеведущий позируют в пышных париках, белоснежных костюмах и солнцезащитных очках с фиолетовыми стеклами. По информации Daily Mail, таким образом они спародировали главных героев из американского телесериала «Полиция Майами: Отдел нравов», популярного в середине 1980-х годов.

View this post on Instagram Don’t know why I keep doing this to myself but here we go again @j_corden & @latelateshow .. The road to Miami #latelateshow @intermiamicf ⚽️ A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Aug 14, 2020 at 12:15am PDT

В знак уважения к криминальной драме пара с важным видом прошлась по улице, прежде чем сесть в элегантный автомобиль той эпохи. В конце Корден говорит: «Ах да, следующая остановка Майами. Погнали, детка!»

«Не знаю, почему я продолжаю это делать с собой», — подписал шуточный ролик Бекхэм.

В Daily Mail уточняют, в таком виде футболист снялся для нового эпизода скетч-шоу Джеймса Кордена The Late Late Show, в котором знаменитостям часто приходится участвовать в подобных перфомансах.

В комментариях под фото и видео пользователи оставили, в основном, смеющиеся смайлики, а некоторые написали, что Бекхэм и Корден выглядят «блистательно» и «чертовски круто».