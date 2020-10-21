Трагический инцидент произошел в Китае. Сразу девять членов одной семьи отравились лапшой быстрого приготовления, которую хранили в холодильнике, и скончались.

лапша

В городе Цзиси семья решила съесть на ужин местный деликатес. Семерым членам семейства очень быстро стало плохо, позже — еще двоим.

Медики боролись за жизни родственников несколько дней, но безрезультатно. Выяснилось, что пациенты отравились, у них был выявлен сильнейший токсин — кислота Бонгкрек.

В семье остались трое детей, которые отказались есть с остальными лапшу, так как им сразу не понравился ее вкус.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что заготовки, которые так любят россиянки, могут быть смертельно опасными. Речь идёт о ботулизме. Это отравление, вызванное токсином Clostridium botulinum, поражающее периферические нервы. Чаще всего он содержится в грибных, мясных и рыбных консервах.

Проблема в том, что токсин нельзя угадать по вкусу или запаху, а смертность от него очень высока. Признаки пищевого ботулизма обычно проявляются между 12 и 36 часами после того, как токсин попадает в организм. Обычно наблюдаются: сухость во рту, трудно глотать и говорить, слабость, размытое или двойное зрение, тошнота, рвота и судороги в животе, паралич.