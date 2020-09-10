Центробанк России имеет достаточные резервы, чтобы не допустить резкой девальвации рубля, считает доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Хмелев.

Курс доллара по ЦБ превысит 77 рублей до 19 сентября

По словам экономиста, даже снижение положительного сальдо торгового баланса России за семь месяцев 2020 года более чем на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года не дает оснований для катастрофических прогнозов.

«Торговый баланс — это лишь часть платежного баланса страны, отражающий соотношение притока и оттока валюты по торговым операциям», — сказал Хмелев агентству Regnum, подчеркнув, что этот показатель остается положительным.

Положительное сальдо счета текущих операций составило 32,5 млрд долларов, сократившись более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, по мнению Хмелева, нет оснований полагать, что и платежный баланс, и счет текущих операций станут отрицательными.

«Если это произойдет, возникает риск резкого обесценения рубля и скачка инфляции, как это произошло в 1998 году. Но сегодня — это лишь гипотеза», — заявил доцент.

Накопленные золотовалютные резервы, по мнению Хмелева, позволят Центробанку не допустить резкой девальвации национальной валюты. В случае необходимости ЦБ сможет продать часть резервов на валютных рынках.

Как писал «Рамблер» ранее член Совета Федерации Сергей Калашников в интервью «Парламентской газете» заявил, что курс евро может достигнуть 100 рублей до конца текущего года. Калашников подчеркнул, что курс рубля будут опускать до тех пор, пока российская экономика не оправится после кризиса, вызванного ограничениями из-за пандемии коронавируса.