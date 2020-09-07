Аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский объяснил обвал рубля попытками Минфина и Центробанка сбалансировать бюджет и заявил, что девальвация продолжится. Об этом сообщает «Свободная пресса».

По мнению Гурковского, из-за падения нефтяных цен у властей остался единственный способ бороться с дефицитом бюджета — контролируемая девальвация. Пока нефть стоит дешево, власти будут сохранять слабый рубль.

«Выкачивать из населения и бизнеса налоги больше, чем они есть сейчас, уже некуда — то есть формально поступления в бюджет ограничены. Значит, механизм ослабления рубля будет применяться и дальше», — заявил эксперт.

Гурковский считает, что в ближайшее время доллар будет оставаться в коридоре 73-75 рублей, евро — 86-89 рублей, но европейская валюта периодически может взлетать выше 90 рублей.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи 7 сентября евро впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. Это на 80,75 копейки выше, чем на закрытии торгов в прошлую пятницу. Доллар дорожал на 68 копеек, до 76,1125 рубля.

Аналитики объяснили обвал рубля новостями вокруг ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и угрозой введения санкций Западом.