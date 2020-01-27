Российская детская телепередача «АБВГДейка» объявила о закрытии спустя 45 лет после первого эфира. О приостановке проекта его авторы рассказали в ролике на YouTube.

«Мы вынуждены остановиться с производством программы по причине финансовых трудностей канала. Но я очень надеюсь, что у нашего государства найдутся средства, чтобы сохранить «АБВГДейку» для следующих поколений», — отметила художественный руководитель передачи Татьяна Черняева, представшая в окружении артистов проекта.

Черняева подчеркнула, что за 45 лет передачу неоднократно награждали за качественную работу. По ее словам, за это время в программу поступило более трех миллионов писем от зрителей из России и других стран.

«АБВГДейка» — детская образовательная телевизионная программа для дошкольников и школьников младших классов. Впервые передача вышла в эфир 4 января 1975 года. Формат передачи — уроки в форме игрового спектакля, только вместо учеников обучение проходят клоуны. В течение последних 20 лет «АБВГДейка» выходила на канале ТВЦ.

Ранее стало известно о закрытии передач «Сам себе режиссер», «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Ведущий «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков подтвердил закрытие, в то время как автор «Смехопанорамы» Евгений Петросян призвал не раздувать сенсацию из перестановок в сетке вещания «России 1».

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