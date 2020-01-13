Новый филиал детской городской поликлиники №131 открыли в районе Тропареве-Никулине в Москве. Об этом 13 января сообщается на сайте мэра Москвы.

Шестиэтажное здание медучреждения, построенное с атриумом по индивидуальному проекту, расположилось на улице Академика Анохина, оно рассчитано на более чем 500 посещений в смену. В поликлинике предусмотрены зоны ожидания, комнаты отдыха для врачей и медсестер, игровые зоны для детей и лифты, а также помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинет забора крови, пишет «Москва 24».

Помимо этого, для пациентов оборудовали кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения, вакцинации, физиотерапии и массажа, а также новый зал лечебной физкультуры с кабинетом механотерапии. Так, медики смогут комплексно лечить юных пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

По словам главного врача поликлиники № 131 Элины Зайцевой, появление филиала важно для жителей Тропарева-Никулина – растущего района, где появляется много молодых семей, пишет НСН.

В декабре 2019 года сообщалось, что россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС. Для получения медпомощи будет достаточно предъявить паспорт.