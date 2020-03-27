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Заведующая детской больницы №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в России не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.

Отделение пульмонологии, где она работала, пришлось закрыть на двухнедельных карантин. Плановый прием всех горожан отменен, детей с экстренной госпитализацией будут отправлять в другую клинику.

61-летняя врач ездила в Европу с мужем. Сейчас он находится в инфекционной больнице, его анализ на коронавирус отправили на дополнительную проверку в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». У самой женщины первый тест дал отрицательный результат. При этом журналистам она заявила, что вся ее семья «абсолютно здорова». Медицинский контроль над коллегами и пациентами, которые с ней контактировали, она назвала дикостью российской.

Ранее доктор из Ивановской области заразил вирусом в больнице двух человек после возвращения из Эмиратов.

По официальным данным, в Ярославской области коронавирусной инфекцией заражен один человек. Всего по России инфицировано 1036 граждан.

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