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В Ярославле закрыли отделение пульмонологии детской больницы, так как заведующая не самоизолировалась после поездки за рубеж. Об этом сообщает 76.ru.

Заведующая отделением Ирина Ашерова недавно вернулась из Австрии и вместо домашнего карантина начала ходить на работу. Когда о ее поездке узнали, отделение пришлось закрыть.

В больнице отметили, что альтернативы отделению в городе нет, поэтому плановый прием пациентов прекратили на 14 дней.

«Если, конечно, нужна экстренная помощь, то врачи скорой помощи обязательно разберутся и не оставят ребёнка без помощи — отвезут в другую больницу», — заверили в больницу.

Ашерову отправили на принудительный карантин. Всех ее коллег проверят на коронавирус. Сама врач назвала ситуацию «российской дикостью». Она рассказала, что анализы не подтвердили у нее коронавирус.

«То, что моих коллег и пациентов больницы будут теперь тоже проверять, — это дикость российская. Зачем так делать, если я и мои родственники абсолютно здоровы?» — заявила Ашерова.

Как сообщал «Рамблер», ранее врач из города Иваново вернулся в Россию после поездки в ОАЭ, вышел на работу и заразил двух человек.

После возвращения в Россию медик позвонил в Роспотребнадзор и уточнил, можно ли ему выйти на работу. В ведомстве разрешили, так как на тот момент ОАЭ не считались очагом коронавируса.

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