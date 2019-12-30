Ребенок, которого нашли под одним из балконов в подмосковном городе Павловском Посаде, самостоятельно выпал из окна, у него небольшое переохлаждение. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой в понедельник, 30 декабря

«По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, малыш вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей. Семья благополучная», — цитирует агентство омбудсмена. По словам Мишоновой, сейчас мальчику ничто не угрожает, за его состоянием наблюдают врачи.

Ранее, в понедельник, СМИ сообщили, что утром под балконом квартиры в Павловском Посаде нашли полностью раздетого двухлетнего ребенка, который кричал.