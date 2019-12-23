Восьмилетнего мальчика из Омской области, в колени которого вросла гречка, перевели в интернат. Судьбу ребенка в интервью в передаче «Поздняков» на НТВ раскрыла детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, ребенок все равно хотел остаться дома.

По мнению Кузнецовой, если мальчик хотел остаться с мамой, то значит, для него насилие стало нормой. Она также раскритиковала чиновников, которые отдали ребенка матери, когда та была фигуранткой уголовного дела.

19 декабря мать мальчика Алина Юмашева заявила, что хотела бы воспитывать его сама. Уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что у семьи удовлетворительные условия проживания. Она добавила, что у Юмашевой с сыном доброжелательные отношения.

Ранее стало известно, что предприниматель из Сургута собрался содержать приемную семью мальчика. Он также сообщил, что готов оплатить новогодние подарки мальчику и всем воспитанникам интерната, в котором он находится. Бизнесмен добавил, что его компания хотела бы оплатить ребенку образование в университете.

Об истязании мальчика стало известно 12 декабря, это делал его отчим Сергей Казаков. Он заставлял ребенка часами стоять на гречке. Юмашева не возражала против таких способов воспитания — она заявила, что сама пробовала постоять на гречке, и ей было не больно.

В отношении Юмашеваой и Казакова возбудили уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК. Родители мальчика отказались считать наказание истязанием и пыткой. Они не согласились с такой квалификацией и признали вину частично.

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