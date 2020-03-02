Группа компаний «Детский мир», крупнейший российский ритейлер детских товаров, создал запасы товаров из-за распространения коронавируса в Китае — их хватит до конца августа, сообщил гендиректор ритейлера Владимир Чирахов.

«Мы подготовились к плохому сценарию и закупили дополнительные товары, если не ошибаюсь, даже игрушки — мы купили дополнительные запасы на примерно 2 миллиарда рублей, поместили на наш склад. То есть мы подготовились к достаточно плохой макроситуации. Даже если мы столкнемся с полной остановкой поставок из Китая, у нас есть достаточно запасов до конца августа», — сказал Чирахов в ходе телефонной конференции.

По оценке "Детского мира", 50% продаваемых в сети товаров произведены в Китае. По словам главы сети, ритейлер обеспечил 95% товаров, которые понадобятся для продаж перед началом нового учебного года.

При этом, указал Чирахов, почти все китайские фабрики возобновляют выпуск товаров в соответствии со своими производственными планами.

«В то же время с января мы начали закупать дополнительные товары, чтобы быть уверенными, что мы можем обеспечить продажи в высокий сезон перед началом учебного года», — сказал топ-менеджер.

Группа «Детский мир» объединяет сети «Детский мир», ELC и ABC, магазины товаров для животных «Зоозавр». В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК «Система» владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).

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