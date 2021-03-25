Детские вещи должны быть не только теплыми и из качественных материалов, но и воспитывать у ребенка вкус. Поэтому лучше выбирать модели, которые выглядят красиво и стильно. Хорошим выбором станет детская тенниска с коротким рукавом. В ней можно отправиться на прогулку, в гости к друзьями и даже надеть в школу и детский сад.

Как выбрать детскую тенниску

Тенниска не просто однотонная хлопковая футболка, в ней обязательно должен быть воротничок и несколько пуговок. Она максимально универсальна, поэтому подойдет и к спортивному костюму с кроссовками, так и к джинсам и даже брюкам. Носить ее можно не только мальчикам, но, например, девочки могут носить тенниску в сочетании с юбкой и босоножками.

Из-за перепадов температур: холода зимой и жары летом важно, чтобы ребенок не слишком потел, а кожа не соприкасалась с синтетическими материалами. Поэтому хорошая тенниска должна пропускать воздух и надежно защищать от солнца, чтобы не получить ожоги. Качественные материалы, например, трикотаж не будет вызывать дискомфорт и раздражения.

Важные советы по выбору детской тенниски с коротким рукавом:

она должна быть приятной на ощупь,

нравиться ребенку внешне,

ее должно быть легко утюжить и она не должна садиться от стирок,

она должна быть ребенку по размеру.

Если вы выбираете тенниску для школы, то лучше отказаться от ярких рисунков и большого количества нашивок. А вот для прогулок и спортивных развлечений ребенку, наоборот, лучше подобрать что-то яркое и эффектное. Малышам нравятся тенниски с принтами из мультфильмов.

Как найти тенниску

Проще всего найти детскую одежду в онлайн каталоге, особенно, если знать точный размер ребенка. Там можно посмотреть все, что в наличии, выбрать цвет и принт.

Главное, читать внимательно состав материала и изучить производителя. Почитайте отзывы, особенно, если есть негативные.

Купить детскую тенниску с коротким рукавом на сайте очень просто: выбрать модель, добавить в корзину, оплатить и получить ее с доставкой. Можете показать картинки ребенку, пусть тоже скажет, что ему нравится больше.