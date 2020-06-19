Нынешнее лето стало головной болью родителей, у которых нет дач и свободных бабушек с дедушками. Загородные лагеря пока на замке, городские лагеря при школах тоже не действуют. Ведомствам до 20 июня поручено «определить сроки и условия приема детей в детские оздоровительные организации в летний период 2020 года». Мы выяснили, какие сейчас существует возможности для детского отдыха.

– Офлайна в плане детского отдыха пока нет, — говорит зампредседателя Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Ольга Галузина. — Каждый родитель сам принимает решение, чем будет заниматься ребенок.

После первого класса дети уже могут находиться дома одни, но перед этим ребенка надо научить, чтобы он мог заниматься самостоятельно. Но если «детское войско» не организовано, то хаос может быть опасен. Поэтому, перед тем как уйти на работу, нужно дать детям задание на день, в течение дня созваниваться, а вечером обсудить, что они сделали.

У меня трое детей, из них двое школьников, 2 и 4 класс. Например, сейчас мои дети занимаются онлайн-тренировками с тренером нашей спортивной школы, по полтора часа в день. В августе, надеюсь, они смогут, как всегда, поехать в спортивный лагерь.

Лагеря из-за пандемии попали в бедственное положение. В этом году из 45 тыс. детских организаций отдыха открыться смогут только 33 тыс. Из них всего лишь 2,2 тыс. – стационарные загородные детские лагеря. Директор лагеря в Нижегородской области Нарек Оветисян рассказал «», что ждет детей в «посткоронавирусные» смены:

– Открытие лагеря планируется в срок с 1 по 15 июля, в зависимости от распоряжения губернатора. Смену мы будем сокращать до 14 дней для того, чтобы сохранить охват детей. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, загрузка теперь только 50% от проектной мощности. Прежде мы принимали 450 детей в смену, а теперь будет четыре смены по 225. Раньше у нас было по 4 кв. метра на ребенка, теперь должно быть 8 кв. метров.

Путевки мы начали продавать с октября 2019 года, и 90% путевок продали в прошлом году. Кому-то вернули деньги, кто-то перенес на следующий год, кто-то перенес в этом году на другие смены.

Пересчета за неполную смену не будет: из-за того, что количество детей уменьшилось, подорожал койко-день. Поэтому мы родителям говорили: подумайте хорошо, готовы ли вы за эту цену ехать в этом году на две недели или лучше перенести на следующий год и поехать на полную смену. Но многим родителям принципиально важно в этом году поехать.

Сложность для нас в том, что деньги, которые мы собрали с родителей, были вложены в лагерь, и мне, как представителю частной отрасли, сейчас очень сложно понимать, как эти деньги вернуть. Та поддержка, которую оказывает нам государство, минимальна, ее не хватает даже на то, чтобы закрыть 10% расходной части.

Требования к лагерю, которые нам предъявили, сумасшедшие: везде социальная дистанция, даже в столовой. Нам запретили проводить общелагерные мероприятия, только отрядные. Отрядам между собой контактировать тоже запрещено. И это по всей России сейчас так. Это по СанПиНу, который от Поповой сейчас вышел. И дети могут отдыхать только из своего региона. Соответственно, Краснодарский край в этом году в полном крахе, потому что у них свой регион – максимум 10%. А отдыхать за пределами края запрещено.