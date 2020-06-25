Стадия «детских болезней» у техники на платформе «Армата» прошла, сообщил Mpravda.com руководитель бригады «Уралвагонзавода», готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.

"Если говорить об "Армате", то в целом техника за эти пять лет нами изучена, мы к ней привыкли, и уже знаем, где какие нюансы. Я бы сказал, что у "Арматы" прошла стадия "детских болезней". И теперь я абсолютно спокоен, когда она выезжает на репетиции. Конечно, тревога, ответственность присутствовала, но не было напрасных переживаний", — сказал Бегман по завершении парада на Красной Площади, не уточнив, о каких именно "болезнях" идет речь.

По его словам, основная задача его коллектива, который насчитывает более 50 человек, после каждой репетиции проводить диагностику техники, текущее техобслуживание, а где-то — и обучение экипажей.

«Подсказываем, консультируем. Также наши специалисты проводят анализ работы бортовых электронных и механических систем и оборудования. Если кратко, то наша задача — обеспечить надежное функционирование и работу техники, как во время подготовки, так и в ходе парада Победы», — пояснил собеседник агентства.

Бегман напомнил, что от «Уралвагонзавода» по брусчатке Красной Площади прошли техника на платформе «Армата»: танк Т-14 и БМП Т-15 с новым 57-миллиметровым вооружением «Кинжал», танки Т-90М «Прорыв», боевые машины поддержки танков «Терминатор», а также танки Т-72Б3 с дополнительной защитой, Т-80БВМ, боевые машины «Деривация-ПВО», а также самоходки «Коалиция-СВ».

На форуме «Армия-2018» Минобороны России подписало контракт о закупке у «Уралвагонзавода» 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». Как ранее сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.