Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в летних лагерях за пределами своего региона. Об этом говорится в постановлении агентства об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания», — цитирует ТАСС постановление Роспотребнадзора.

Исключение составляют дети, фактически проживающие в Арктической зоне.

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года

При этом дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами.

Наполняемость групп и отрядов детских лагерей должна быть не более 50% от вместимости, для оформления путевки необходимо предоставить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. При заезде дети должны пройти осмотр и измерить температуру.

Проведение массовых мероприятий в лагерях запрещается.

Правила будут действовать до 1 января 2021 года.

Как сообщал «Рамблер», до 1 января 2021 года Роспотребнадзор также запретил проводить массовые мероприятия с участием разных классов или групп в учебных заведениях, детских садах, кружках.