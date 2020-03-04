Дети актрисы Ирины Цывиной, умершей в апреле 2019 года, разругались из-за наследства, пишет «Комсомольская правда».

Ирина Цывина скоропостижно скончалась в возрасте 55 лет и не оставила завещания. По закону ее имущество должны унаследовать дети от второго брака: сын Евгений и дочь Зинаида.

В собственности Ирины находилось три квартиры в Москве и загородный дом в Мытищинском районе Подмосковья.

«Насколько я знаю, Евгений остался не доволен разделом имущества в равных долях. Он считает, что его доля в наследстве матери должна быть больше, чем у его сестры Зины», — рассказала изданию адвокат Юлия Вербицкая.

Зинаида росла с отцом Георгием Пусепом в США, тогда как Евгений после развода родителей остался с матерью, рассказала адвокат.

«Возможно, Женя надеялся, что Зина откажется от всего в его пользу. Зине же не нравится, что имущество, которое принадлежит им обоим, Женя сдает, но деньгами не делится. Я не исключаю, что в дальнейшем Евгений будет судиться с сестрой, хотя это очень печально», — констатировала Вербицкая.

Как сообщал «Рамблер», вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля 2019 года на 56-м году жизни в своей квартире в Москве. Причиной смерти актрисы стал инфаркт.

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