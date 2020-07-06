Домашние животные развивают у дошкольников социальные навыки.

Исследователи из Университета Западной Австралии и Педиатрического научно-исследовательского института Телетона опросили 1600 семей, в которых воспитываются дети от 2 до 5 лет, пишет CNN.

У родителей спрашивали, как их дети ведут себя, насколько они эмпатичны и насколько у них развиты социальные навыки, как часто выходят из себя и плохо себя ведут. У детей — как они ладят со сверстниками, любят ли они играть в одиночку или вместе с другими.

Опросы показали, что дети из семей, у которых есть собака, реже испытывают трудности в общении и выражении своих чувств и эмоций по сравнению с детьми, у которых нет питомца. Играя со своим любимцем два или три раза в неделю, дети с большей вероятностью будут добры к другим.