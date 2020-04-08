Более 32 тыс. детей из малоимущих семей Хабаровского края получат продуктовые наборы. Об этом сообщается в среду, 8 апреля, на сайте регионального правительства.

Средства на поддержку малоимущих будут выделены из краевого и муниципальных бюджетов. Решение о выдаче сухих пайков принято по итогам очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло под руководством губернатора региона Сергея Фургала.

Состав и периодичность выдачи продуктовых наборов будет определяться образовательным учреждением по своему усмотрению. При этом состав набора должен соответствовать норме одноразового горячего питания. Срок начала выдачи пайков родителям сообщат классные руководители.

Выдача будет производиться в течение периода дистанционного обучения, введенного на фоне эпидемии коронавируса.

Для получения продуктового набора родителям нужно по договоренности с руководством учебного заведения прийти в школу в указанное время и оставить заявление.

Первые продуктовые наборы уже выданы детям с ограниченными возможностями здоровья и воспитанникам коррекционных школ Хабаровского края.

6 апреля сообщалось, что в Республике Коми детям, получающим бесплатное питание в местных школах и учреждениях среднего профессионального образования, также будут выдавать сухие продуктовые наборы.

Всего в России на 8 апреля диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались. В регионах страны введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан независимо от возраста, а период до 30 апреля был объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим. Учебные заведения перешли на дистанционный формат работы.

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