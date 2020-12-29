Телеведущая и врач Елена Малышева считает, что коронавирус — это не обязательно плохие новости. По ее словам, уже доказано, что он не относится к высокозаразным вирусам: один заболевший коронавирусом заражает 1-1,5 человека, а, например, корью — 12-18 человек.

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Вторая хорошая новость — заболевшие дети не опасны для родителей, бабушек и дедушек, сказала Малышева Риск у ребёнка заразить взрослого — 1%.

Беременная женщина с ковидом не опасна для плода, и это третья хорошая новость. Четвертая — есть лекарства, которые не дают умереть от болезни. Так, говорит Малышева, если вовремя начать принимать антикоагулянты, то всё обойдётся. Это лекарственные средства, угнетающие активность свёртывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов.

Пятая хорошая новость состоит в том, что бессимптомные носители коронавируса не опасны для окружающих, утверждает телеврач.

Ранее Малышева назвала простой способ профилактики коронавируса. По ее словам, необходимо использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.

ВОЗ 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Власти установили, что возбудителем заболевания является вирус SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.