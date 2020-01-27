Два школьника танцевали и готовили еду на мемориале памяти воинов, которые погибли в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в понедельник, 27 января.

Отмечается, что по факту инцидента правоохранительные органы начали проверку. Планируется установить личности родителей подростков и привлечь их к административной ответственности.

Ранее, 16 января, супругов из Рязани задержали в Чили по подозрению в осквернении памятника. Муж с женой приехали в пустыню Атакама посмотреть на геоглиф. У достопримечательности не было никаких запрещающих знаков, поэтому супруги подошли к монументу. По версии полиции, рядом с ним супруги выложили из камней изображение мужского полового органа. Муж с женой эту версию отрицают.