Младшие дети актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП и был помещен под домашний арест, приехали его проведать. Они попали в квартиру через черный ход.

Телеканал «360» опубликовал видео, на котором видно, как дети Ефремова от брака с Софьей Кругликовой, Вера и Борис, открыли дверь черного хода своим ключом.

Актер будет находиться под домашним арестом как минимум до 8 августа.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров, пишет «Федеральное агентство новостей». Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

Сам артист серьезных ранений не получил, а на похороны курьера прислал два траурных венка.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

После смерти Захарова уголовное дело переквалифицировали на более тяжкое — с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), которая подразумевает до 12 лет лишения свободы.

Ранее в среду сотрудники ФСИН забрали Ефремова на допрос. Предположительно, актера повезли в главное следственное управление ГУ МВД Москвы, где его будут допрашивать по делу об аварии. Его показания будут занесены в протокол, который приобщат к материалам дела.

Накануне адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявлял, что 17 июня Ефремова снова будут допрашивать, сообщается на сайте aif.ru. Также он рассказал, что защита отнесет следователю, ведущему делу, соответствующие ордера.