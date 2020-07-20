Практика была внедрена в разных регионах страны после выхода рекомендаций относительно воспитанников детских домов в период пандемии.

На территории России стартовал новый формат усыновления, позволяющий предоставить документы и осуществить все формальности для принятия детей-сирот в семью в режиме онлайн. Введение подобной практики было обусловлено распространением коронавирусной инфекции и связанными с ней противоэпидемическими мерами, в частности — закрытием детских домов на карантин.

Согласно новой инициативе пройти собеседование с сотрудниками органов опеки, продемонстрировать условия проживания и познакомиться с воспитанниками детдома можно в видеоформате.

Специалист по социальной работе и семейному устройству детей, оставшихся без попечения, Михаил Пименов рассказал, что традиционный, очный формат проведения процедуры все же более предпочтителен, но онлайн-вариант также демонстрирует достаточно позитивные результаты.

«В целом опыт позитивный, но если нет другой возможности», — отметил он.

Эксперт объяснил, что на Департамент труда и соцзащиты населения, Министерства просвещения и здравоохранения, а также Роспотребнадзор в апреле выпустили письмо с рекомендацией «не держать детей в учреждении» в период пандемии, а передать их в семьи по возможности.

«В разных регионах эта ситуация работает по-разному. В Москве, например, создана комплексная комиссия», — указал Пименов.

Данная комиссия была сформирована для организации подбора детям семей и наоборот с привлечением различных специалистов, включая представителей некоммерческих организаций.

В настоящее время, как объяснил Пименов, специалисты органов опеки уже работают в стандартном режиме.