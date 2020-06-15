Нам стали известны первые подробности перестрелки на Ленинском проспекте, около гостиницы «Салют». Пострадавшие – бойцы 3-го спецбатальона ГИБДД, по которым открыл огонь вооруженный человек.

Сам инцидент произошел в 16.10. Стражи порядка, дежурившие на трассе, остановили для проверки такси. Водитель начал стрелять, после чего автоинспекторы открыли ответный огонь. Уже раненые стражи порядка сумели обезвредить бандита. Один из них пристегнул наручниками водителя к своей руке. Второй же автоинспектор не смог удержаться на ногах и потерял сознание. Всего было произведено около 6 выстрелов.

Инспекторы дежурили неподалеку от стационарного поста. Такси, которое они остановили, было белую машиной «Хендай Солярис». Один из гаишников попытался проверить документы, но находившийся за рулем уроженец Кавкзана неожиданно выскочил из салона и открыл огонь. Сначала он промахнулся. Потом бандит подбежал к машине ДПС, выволок второго автоинспектора из салона и расстрелял его. Одновременно огонь открыл первый полицейский.

Всем троим пострадавшим оказывается медпомощь. Состояние одного из раненых тяжелое. В результате стрельбы были задеты также несколько автомобилей – в частности, разбита фара у машины «БМВ».