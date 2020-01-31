С 13 января водители могут оплатить в приложении «Парковки Москвы» перемещение и хранение авто на специализированной стоянке. За две недели новой функцией воспользовался 31 человек, сообщили «Известиям» в АМПП 30 января.

«Благодаря приложению «Парковки Москвы» столичные автолюбители теперь могут не только проверить эвакуацию авто, но и легко и быстро оплатить хранение и перемещение машины на специализированную стоянку.

Это очень удобно, ведь теперь водителям не нужно тратить свое время, достаточно просто запустить приложение и сделать несколько кликов», — отметили в организации.

Чтобы оплатить эвакуацию машины через приложение, нужно открыть раздел «Штрафы и эвакуации», после чего пользователь сможет увидеть информацию о наличии или отсутствии эвакуированных автомобилей. Затем требуется выбрать нужный автомобиль и оплатить счет в соответствии с инструкциями на экране.

В АМПП напомнили, что для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение авто перед тем, как забрать машину со специализированной стоянки, действует скидка в размере 25%.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).