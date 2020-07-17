На стройплощадке «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге вновь собрались десятки рабочих, большинство из которых являются мигрантами из Средней Азии. Напомним, что в феврале этого года здесь уже были мигрантские волнения. Тогда агрессивные рабочие штурмовали административное здание из-за невыплат зарплаты. Сейчас они также требуют выплат.

Как сообщают «Невские новости», с журналистами общаться мигранты отказались и грубо вытолкали их с объекта.

В свою очередь представитель пресс-службы компании «Ренессанс Констракшн» сообщил агентству РИА «Новости», что работники выдвинули требования о выплатах, которые выходят за рамки трудовых договоров. Компания утверждает, что все задолженности перед рабочими уже были погашены.

Сейчас компания пытается уточнить требования рабочих, чтобы разрешить конфликт. На месте находятся руководство компании, а также консул Узбекистана в Петербурге.

В «Лахта Центре» должна разместиться штаб-квартира группы «Газпром». Строительство комплекса завершено. Сейчас там ведется обустройство деловых и общественных зон.