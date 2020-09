View this post on Instagram

Что мы знаем и чего не знаем о коронавирусе. ⠀ ❓Не знаем: ⠀ 1. Откуда он взялся 2. Как он передаётся (при чихании и кашле — да. А при дыхании? А через глаза? Через поверхности? С кровью? Спермой?) 3. Передаётся ли бессимптомными носителями, детьми? (До сих пор в Мире дискутируют) 4. Как лечить? (Реально работающих лекарств нет. Точка!) 5. Кого тестировать? (В США пытаются отменить тестирование тех, кто имел контакт с КОВИД, но не имеет симптомов. Ну и вообще масса вопросов по тестированию) 6. Остаётся ли стойкий иммунитет? 7. Эффективность вакцин 8. Модель распространения вируса по планете (мелкими волнами, резкими всплесками или постоянным плавным распространением) 9. Пути предохранения. Как мы видим, карантины и блокады ничего не остановили. Это необходимая мера в острый период, остановить вирус она не может, но может сгладить пик и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной. Маски? Ну да —недорого, не таблетки и доступны всем. Польза? Ну мы же охотно пьём сотни препаратов с недоказанной эффективностью! (Сейчас оставлю в стороне вопрос их эффективности, вы заметили: в Америке и Европе идёт насаждение «культуры» ношения масок, по типу азиатских стран. Многие там выступают за постоянное ношение масок и в постковидную эпоху.) 10. Кому всё это (возведение коронавируса в ранг опасной и всё парализующей пандемии) выгодно ⠀ ⠀ ❗Что знаем? ⠀ 1. Коронавирус абсолютно не предсказуем 2. Он пришёл навсегда, займёт своё место в нескончаемом ряду «человеческих» вирусов ⠀ ❓❗Что можем предполагать (ну или надеяться): ⠀ 1. Что повторный карантин без самой острой угрозы у нас не введут, понимая все социальные последствия таких мер. 2. Жизнь возьмёт своё (самолётам надо летать, людям работать, детям —учиться. Спорт, кинотеатры, концерты, рестораны, и проч и проч и проч) 3. «Мир никогда не станет прежним» — лозунг пессимистов или чья-то задача… ⠀ 📸 Фото сделано на Белом море