Главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников составил в Instagram список из десяти загадок коронавируса.

По словам доктора Мясникова, мировое медицинское сообщество до сих пор не знает наверняка, откуда взялся коронавирус, как он передается, помимо чихания и кашля, могут ли быть заразны бессимптомные носители.

Песков подтвердил прогноз Мясникова по новому карантину

Теледоктор также заявил, что реально работающих лекарств от COVID-19 нет. Кроме того, он отметил, что в мире ведется активная дискуссия по поводу того, кому необходимо тестирование на наличие вируса.

Среди других тайн вируса: стойкость иммунитета, эффективность вакцин, модель распространения COVID-19 по планете, пути предохранения.

«Как мы видим, карантины и блокады ничего не остановили. Это необходимая мера в острый период, остановить вирус она не может, но может сгладить пик и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной. Маски? Ну да —недорого, не таблетки и доступны всем. Польза? Ну мы же охотно пьём сотни препаратов с недоказанной эффективностью!» — отметил Мясников.

Также доктор задался риторическим вопросом, кому выгодно возводить коронавирус «в ранг опасной и все парализующей пандемии».

Отметим, что Мясников проиллюстрировал публикацию своей фотографией в полуобнаженном виде, снятой на берегу Белого моря в Архангельской области.

View this post on Instagram Что мы знаем и чего не знаем о коронавирусе. ⠀ ❓Не знаем: ⠀ 1. Откуда он взялся 2. Как он передаётся (при чихании и кашле — да. А при дыхании? А через глаза? Через поверхности? С кровью? Спермой?) 3. Передаётся ли бессимптомными носителями, детьми? (До сих пор в Мире дискутируют) 4. Как лечить? (Реально работающих лекарств нет. Точка!) 5. Кого тестировать? (В США пытаются отменить тестирование тех, кто имел контакт с КОВИД, но не имеет симптомов. Ну и вообще масса вопросов по тестированию) 6. Остаётся ли стойкий иммунитет? 7. Эффективность вакцин 8. Модель распространения вируса по планете (мелкими волнами, резкими всплесками или постоянным плавным распространением) 9. Пути предохранения. Как мы видим, карантины и блокады ничего не остановили. Это необходимая мера в острый период, остановить вирус она не может, но может сгладить пик и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной. Маски? Ну да —недорого, не таблетки и доступны всем. Польза? Ну мы же охотно пьём сотни препаратов с недоказанной эффективностью! (Сейчас оставлю в стороне вопрос их эффективности, вы заметили: в Америке и Европе идёт насаждение «культуры» ношения масок, по типу азиатских стран. Многие там выступают за постоянное ношение масок и в постковидную эпоху.) 10. Кому всё это (возведение коронавируса в ранг опасной и всё парализующей пандемии) выгодно ⠀ ⠀ ❗Что знаем? ⠀ 1. Коронавирус абсолютно не предсказуем 2. Он пришёл навсегда, займёт своё место в нескончаемом ряду «человеческих» вирусов ⠀ ❓❗Что можем предполагать (ну или надеяться): ⠀ 1. Что повторный карантин без самой острой угрозы у нас не введут, понимая все социальные последствия таких мер. 2. Жизнь возьмёт своё (самолётам надо летать, людям работать, детям —учиться. Спорт, кинотеатры, концерты, рестораны, и проч и проч и проч) 3. «Мир никогда не станет прежним» — лозунг пессимистов или чья-то задача… ⠀ 📸 Фото сделано на Белом море A post shared by Доктор Мясников | Dr.Myasnikov (@drmyasnikov.ru) on Sep 22, 2020 at 11:03pm PDT

Как сообщал «Рамблер», за последнюю неделю количество выявленных случаев коронавируса в Москве возросло на 30%. Мэр столицы Сергей Собянин предложил работодателям вернуть сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, согласно источникам «Интерфакса», в столичном правительстве обсуждается возможность введения карантина для пожилых людей и лиц, имеющих хронические заболевания.