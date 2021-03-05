Онкология по показателю смертности находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому важно обращать внимание на свое состояние и вовремя обследоваться.

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Учёные назвали десять возможных симптомов рака в начальной стадии. При этом они призывают помнить, что каждый из них может быть признаком и других болезней, поэтому паниковать не стоит, даже если обнаружено большинство симптомов. Это просто повод для того, чтобы сходить к врачу и сдать анализы.

При развитии онкологического процесса в организме люди почти всегда говорят о постоянной усталости, которая не проходит даже после полноценного отдыха. Это может быть следствием роста опухоли и связанной и с этим интоксикацией.

Снижение веса без видимых причин, если вы не сидите на диете и не увеличили физнагрузку, не испытываете стрессовую ситуацию, тоже может быть симптомом онкологии. Дело в том, что рак изменяет метаболизм белков, а это заставляет организм быстрее терять энергию и недополучать питательные вещества.

Любые уплотнения на теле должны стать поводом для визита к врачу, и чем раньше, тем лучше. Часто они бывают доброкачественными, но лучше провериться и принять меры.

Должны насторожить изменение стула, долговременный кашель, одышка, ощущение кома в горле, трудность с глотанием, постоянно повышенная температура и необъяснимые изменения внешнего вида.