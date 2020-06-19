Десять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Греции за последние сутки, всего в стране подтверждены 3237 случаев COVID-19, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения в пятницу.

Последние два дня суточный рост заболевших оказался намного больше обычного за последние недели. Накануне было 24 новых случая заражения, два дня назад – 55 случаев.

За последние сутки один человек умер от коронавируса. Всего в Греции от COVID-19 скончались 189 человек, говорится в бюллетене.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. В связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 117 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.