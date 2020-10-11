Спортивную базу в Новогорске вынуждены покинуть десять представительниц команды по художественной гимнастике, так как в их коллективе у троих обнаружен коронавирус.

«Спортсменки приехали в Новогорск со справками, что у них отрицательные тесты (на COVID-19), десять человек, все было нормально, — сказал РИА Новости директор спортивной базы «Новогорск» Николай Доморацкий. — Тестируем их уже здесь на месте — у трех человек положительные тесты. Все десять человек сегодня отправляются домой в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, так как все десять были контактные. У кого явные признаки — в больницу, остальные — на домашнюю изоляцию».

В четверг директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что у российских спортсменов за время пребывания на федеральных и региональных тренировочных базах зафиксирован восемьдесят один положительный результат тестов на коронавирус.