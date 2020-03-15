Напомним, флагманский внедорожник длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с расстоянием между осями 3 470 мм позиционируется как дешевый конкурент Toyota Hilux.

«Пикап в исполнении Offroad получил усиленные бампера, другую радиаторную решетку, защитный обвес по периметру кузова из неокрашенного пластика, оригинальные легкосплавные колесные диски на 18 дюймов черного цвета, шноркель, лебедку и массивный каркас безопасности в кузове», — сообщает издание «Новые автомобили».

Под капотом Great Wall Pao Offroad установлен 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 190 л.с. Мотор сочетается с 8АКПП от ZF. Привод — подключаемый полный.

Пикап оснащается 2-зонным «климатом», информационно-развлекательной системой с большим сенсорным экраном, люком с электроприводом, камерами видеообзора на 360 градусов, стабилизационной системой, опцией запуска мотора с кнопки. Для отделки салона используется кожа.

Предварительная цена внедорожного Great Wall Pao Offroad — 158 800 юаней (1,6 млн. рублей).