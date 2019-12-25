Праздничный десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадится в Москве 27 декабря по случаю Дня спасателя на крышу Морозовской детской больницы, сообщает в среду, 25 декабря, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В свой профессиональный праздник сотрудники Московского авиационного центра, пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах перевоплотятся в бородатых волшебников, чтобы подарить праздник маленьким пациентам и обеспечить стимул для выздоровления», — сообщили в ведомстве.

Акция пройдет 27 декабря в 10:00 мск, уточняет RT. Переодетые спасатели высадятся на крыше, затем с помощью специального снаряжения опустятся к окнам больничных палат, чтобы подарить детям хорошее настроение.

25 декабря на сайте столичной мэрии сообщается, что 1 января 2020 года в 20 парках и еще на 20 площадках в Москве запустят новогодние фейерверки.