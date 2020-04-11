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Дерматологи рекомендуют, чтобы не пересушить кожу, использовать антисептики для обеззараживания рук не более двух раз в день и только тем, кто находится в общественных местах, а мыть руки с мылом — до шести раз в день.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения заболевшим коронавирусом и тем, кто с ними контактирует необходимо носить медицинские маски. Однако маски могут быть эффективны только в комбинации с регулярным мытьем рук или обработкой их спиртосодержащим антисептиком.

«Антисептиком надо пользоваться, если вы в общественных местах. Если дома, то обычным мылом, и не мыть руки каждые пять минут. Вы дома, поэтому ничего такого нет», — заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Людмила Смирнова.

По ее словам, все спиртосодержащие антисептики сильно сушат кожу.

«Антисептиком — два раза в день, больше не надо. Обычное мыло — четыре-пять-шесть раз, пожалуйста, только в обычном режиме это все», — добавила Смирнова, отвечая на вопрос о том, сколько раз в день можно пользоваться антисептиком и мыть руки без риска пересушить кожу.

Она также отметила, что без опасности пересушить кожу антисептик можно использовать один-два раза в день, а мыть с мылом — до шести.

«Пользоваться надо разумно всем. И без конца мыть руки хлоркой или спиртом смысла нет никакого абсолютно. Берете мыло, обычное мыло, лучше, наверное, детское», — добавила косметолог Галина Каштанова.

Она отметила, что тем, кто находится дома, достаточно стандартной гигиены, "которая была, есть и будет, другое дело, что сейчас люди вспомнили о ней окончательно".

«Дотронулись до денег, наверное, надо помыть руки. И тут же взять обычный крем какой-то для рук, жирненький, с увлажнением», — рассказывает Каштанова.

Она также отметила, что пересушиванию кожи рук наиболее подвержены те, кто пытается бороться с вирусом с помощью хлорсодержащих препаратов типа хлоргексидина. В случае, если кожа все-таки сильно пересушена, стоит обратить внимание на крем с пантенолом.

«Есть кремы специальные, которые создают защитную пленку на коже, тот же самый силиконовый крем хороший, есть наш крем с ромашкой, которые пленку создают защитную до 12 часов. Кремы обязательно использовать», — согласилась Смирнова.

Как ранее рассказали РИА Новости в IT-компании "Платформа ОФД", продажи антисептиков в России за последние полторы недели, с 23 марта по 2 апреля, выросли в 3,4 раза в денежном выражении, продажи крема для рук увеличились почти на 40%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 11 917 человек, всего скончались от болезни 94 человека.

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