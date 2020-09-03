От уровня достатка граждан России за пределами Москвы становится «больно». Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новое правительство проанализировав прошлое, сделало важные выводы. Компонентная база важна», — заявил Дерипаска.

При этом доходы населения РФ по-прежнему остаются очень низкими даже по сравнению с небогатыми странами.

«Это больно. Даже по сравнению с Польшей. Что такое рост в 1−2%? Мы должны говорить о главном — о нехватке инвестиций», — сказал Дерипаска.