Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал голословными обвинения американского минфина в отмывании денег и назвал введенные против него санкции политическими. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает «РИА Новости».

По словам представителя миллиардера, тот, кто прочитает письмо OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), поймет, что оно состоит из «полного бреда» и голословных обвинений».

«Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства — их отклонил бы любой суд в мире», — сказано в заявлении бизнесмена. Как отмечается в документе, обвинения в адрес Дерипаски нарушают права человека и являются попыткой использовать юридическую американскую систему в политических целях.

«Над их обвинениями можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире», — заключил Дерипаска.

Газета Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В письме приведены основания, по которым в отношении бизнесмена в 2018 году были введены санкции. Всего названы шесть причин, одна из которых — отмывание бизнесменом средств в интересах российских властей.

В ноябре 2019 года представитель Дерипаски заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что российского бизнесмена лишили гражданства Кипра, не соответствует действительности. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отзыв гражданства россиянина «касается Кипра и самого Дерипаски» и не имеет отношения к Кремлю.