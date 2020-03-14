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Полный карантин на 60 дней требуется ввести в России из-за распространения коронавируса, необходимо отказывать иностранцам во въезде и не проводить массовые мероприятия. С таким заявление выступил бизнесмен Олег Дерипаска.

«Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — говорится в его сообщении, размещённом в Telegram-канале.

По мнению миллиардера, без названных мер не получится остановить распространение инфекции в России. Дерипаска считает, что главы предприятий и госучреждений должны в течение двух дней подготовить все необходимые меры для обеспечения карантина.

«Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», — указал на проблему бизнесмен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент здравоохранения города Москвы опроверг появившуюся информацию о резком увеличении случаев внебольничной пневмонии с начала 2020 года: заболеваемость ниже, чем в прошлом году. Пневмонией заболели на 8% меньше москвичей в январе и на 7% меньше в феврале, утверждают в мэрии. Число летальных исходов снизилось на 10%.

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