СПОРТ

Дериглазова стала лучшей российской фехтовальщицей 2019 года

05:54 28/12/2019

Олимпийскую чемпионку и шестикратную чемпионку мира рапиристку Инну Дериглазову признали лучшей фехтовальщицей по итогам 2019 года, сообщает ТАСС.

Федерация фехтования России (ФФР) подвела итоги года и представила лауреатов в 13 номинациях. 29-летнюю Дериглазову назвали лучшей среди девушек, а ранее ее назвали спортсменкой года. Девушка получила степень лауреата Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».

Лучшим фехтовальщиком года выбрали 26-летнего Сергея Бида. Кроме него Росси. на командных соревнованиях по шпаге на чемпионате Европы представляли Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос. Они завоевали золотые медали, и были признаны ФФР лучшей мужской сборной по фехтованию.

Аналогичную женскую награду получила команда в составе Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной. Они стали победителями на чемпионате мира и на первенстве Европы.

Лучшим личным женским тренером стал Ильдар Мавлютов, а мужским — Борис Писецкий. Звание «Лучшего старшего тренера женской команды» получил Дмитрий Шевченко, аналогичную позицию у мужчин занял Александр Глазунов. Лучшими юниорами выбрали Алину Михайлову и Кириллп Бородачева. Вячеслав Поздняков стал лучшим тренером по резерву. Ольга Никитина завоевала номинацию «Прорыв года», а Виолетта Колобова – «Воля к победе».

Ранее в Зал славы отечественного фехтования включили бизнесмена, президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова. Кроме того, в Зал славы включили экс-главного тренера сборной СССР Льва Сайчука в номинации тренер и других.



