В период самоизоляции, когда жизнь была поставлена «на паузу», а люди – заперты дома, особо удачливые уехали на дачу, а другие мечтали туда уехать. Многие убежденные горожане задумались о том, а не переехать ли в частный дом поближе к природе, ну либо заполучить какие-то элементы загородной жизни буквально у себя на балконе или во дворе. Последнее, как оказалось, вполне возможно. Шезлонг на своей террасе, гамак на участке возле подъезда – все это, по словам опрошенных «РИА Недвижимость» экспертов, реально воплотить в городе.

Новые веяния с курсом «на волю»

Создавать элементы загородной жизни, которых порой так не хватает обитателям каменных джунглей, конечно, куда проще в новых домах.

«Сейчас достаточно много проектов реализуются вблизи рек, водоемов и зеленых лесопарковых зон. В частности, таунхаусы на Симоновской набережной в жилых кварталах RiverSky и Foriver от Ingrad», – рассказывает директор по маркетингу ГК «Инград» Анна Соколова.

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ЖК RiverSky

По ее словам, такие форматы позволяют создать ощущение загородного колорита, даже в центре Москвы. Дополнительным плюсом этих проектов является отдельный вход в квартиру, как и в частном доме. Например, подобная идея реализована в ЖК «Лесопарковый».

Что касается личного доступа к природе, не выходя из квартиры, то с этим прекрасно справятся большие террасы с хорошими видовыми характеристиками, как, например, в ЖК «Серебряный парк».

Конечно, в основном, все эти элементы реализуются в проектах высоких ценовых сегментов, начиная с бизнес-класса. Но и в проектах комфорт-класса может быть закрытая территория с хорошо зонированным внутренним двором. Ведь он, по сути, является продолжением дома в широком смысле этого слова.

"Зонирование двора должно быть насыщенным, где есть место не только детским и спортивным площадкам, но и местам для уединенного отдыха и для совместного времяпрепровождения. Инструментами зонирования могут выступать специальные планировочные решения, озеленение (разноуровневые растения), МАФы (скамейки, беседки, перголы). В принципе, современные жилые комплексы, грамотно спроектированные, где девелопер не сэкономил на благоустройстве, так и устроены", – рассуждают в архитектурном бюро DNK ag.

Примером такого комплекса комфорт-класса является ЖК «Преображение» от Ingrad.

Еще одна редкая опция, сближающая городское жилье с загородным, – установка в квартире личной сауны. В некоторых новых проектах изначально предусмотрены квартиры с такой технической возможностью, добавляет директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Именно такие квартиры представлены в ЖК «Одинград».

В целом сам по себе запрос на элементы загородной жизни в городском жилье совсем не нов. Например, в старом жилом фонде тоже существуют дома необычных проектов с огромными террасами, которые по площади больше, чем любая лоджия. «Туда можно выйти с шезлонгом, поставить пальму в кадке и наслаждаться солнцем и воздухом. Точно есть такая «сталинка» в Красногорске, и в Москве тоже существуют дома с подобными террасами», – рассказывает руководитель «Миэль «В Крылатском» Ирина Бербенева.

Она выделяет также знаменитые «голубые дома» в Чертаново – там есть и зимние сады, и квартиры с двумя уровнями, которые с улицы оплетает дикий виноград, и большие лоджии.

В поселке Художников в районе Сокол вообще находятся частные дома с обычными зелеными дворами и природой у крыльца. А у общежития Московского энергетического института в районе «Авиамоторной» во дворике настоящий огород с грядками и теплицей, добавляет эксперт из «Миэль».

Составляющие городского загорода

С точки зрения урбанистов есть несколько способов, которые позволят жителям многоквартирных домов ощущать себя ближе к природе. В частности, это организация озелененных придомовых участков для обитателей первых этажей. «Отметку входа в дом надо делать на уровне земли. В эпоху романтизма одним из значимых изменений, приблизивших жильцов загородного дома к природе, стало понижение цоколя. Скромные крыльца всего в пару-тройку ступенек тогда заменили парадные лестницы», – рассказывает партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Второе решение, по его мнению, связано с обустройством просторных балконов, в идеале шириной от полутора метров. Ведь чем больше балкон, тем больше возможностей для озеленения и отдыха на открытом воздухе. В южных странах, например, в Бразилии, существуют примеры кондоминиумов с балконами, на которых помещаются даже бассейны.

В-третьих, речь может идти об озеленении помещений общего пользования многоквартирного дома. Это могут быть и холлы, и общественные гостиные, и террасы на кровле, добавляет эксперт из «Стрелки».

Кстати, зеленые террасы на эксплуатируемой кровле городских зданий – давно обсуждаемая урбанистами и архитекторами тема. Обычно их закладывают в проект для квартир верхних этажей домов, отмечают в архитектурном бюро DNK ag.

"Наконец, саму архитектуру дома можно придумать так, чтобы он состоял из пространственных модулей, схожих по структуре с таунхаусами: жилая ячейка + лужайка озелененной террасы", – добавляет Муратов.

Интересный формат жилья в этом аспекте представляют собой урбан-виллы – это крупные индивидуальные домовладения площадью от 250 квадратных метров. Они могут быть реализованы в виде особняка, таунхауса или секции в многоквартирном доме.

Основным требованием к этому формату недвижимости является отдельный вход, своя подъездная дорога, изолированные террасы или эксплуатируемые кровли, уточняет директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Также в числе особенностей жизни в поселке можно выделить формирование доверительного соседского сообщества – людей рядом живет мало, все друг друга знают и могут выйти поболтать на улицу. В многоквартирном же доме многое зависит от контингента жильцов. Бывают дома, где никто из соседей не будет возражать, если вы выходите с лежаком и загораете на палисаднике, а есть такие, где гамак у подъезда проживет полчаса. Поэтому многие застройщики сейчас уделают особое внимание созданию атмосферы добрососедства в многоквартирных жилых комплексах.

К примеру, в том же ЖК «Преображение» от Ingrad есть специальное место для встреч и общения с соседями – в центре квартала создается общественную площадь, на которой даже можно вокруг большой елки отпраздновать Новый год с соседями.

Но дружба дружбой, а личное пространство никто не отменял. Да и про интровертов, конечно, забывать не стоит.

"Мы в своих проектах пытаемся учесть интересы всех возрастных групп и даже тех, кто предпочитает уединение. В каждом дворе устроены как детские игровые площадки для разного рода активностей, так и тихие зоны для родителей. Почти везде есть специальные пространства для желающих провести время в тишине и покое – обычно это утопающие в зелени площадки с деревянными настилами, где можно и помедитировать, йогой позаниматься. А в ЖК "Одинград" мы задействуем соседствующую с нами лесную зону. Спортивные, интеллектуальные и игровые маршруты начинаются на нашей территории и продолжаются в лесу", – рассказывает Соколова из Ingrad.

Кстати, и Преображение, и «Одинград»– проекты не премиального сегмента. Это комфорт-класс. Из чего можно сделать вывод, что блага загородной жизни вполне можно воссоздать, не выезжая в деревню, при этом не лишая себя привычного городского комфорта.