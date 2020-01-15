Беременным, а также людям с сахарным диабетом, гипертонией, а также имеющим иные заболевания в стадии обострения не рекомендуется купаться в проруби на Крещение из-за опасности для здоровья. Об этом 15 января агентству городских новостей «Москва» рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения столицы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, самым верным решением будет заранее посоветоваться с лечащим врачом, если у человека имеются хронические заболевания и отклонения в здоровье. Однозначно не следует окунаться в прорубь, если в анамнезе значатся такие заболевания, как эпилепсия, гипертония, сахарный диабет, ревматизм, болезни мочевыделительной системы, почечная недостаточность, а также в случае беременности. Врач напомнил, что даже здоровым людям нужно соблюдать правила осторожности. Так, находиться в проруби можно не больше 20 секунд, если человек делает это впервые. Также Тяжельников отметил, что здоровый человек может подготовиться к первому в жизни погружению в прорубь за неделю.

«Лучше, если закаливающие процедуры человек практикует постоянно или длительное время. <…> Если есть возможность, то можно ежедневно выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что не следует курить и принимать алкоголь ни до, ни после погружения, а согреваться лучше всего травяным чаем с медом. Также надо хорошо обсушиться и не совершать длинных пешеходных переходов. Лучше побыть в теплом помещении до полного согревания, отмечает «Москва 24».

В 2020 году для проведения крещенских купаний в столице организовали 37 специальных мест. Это меньше, чем в 2019 году, и связано это с необычно теплой погодой.