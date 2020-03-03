Сообщения в СМИ о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского, якобы возникшей в связи с повышенной нагрузкой на врачей из-за коронавируса, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что во всех столичных аэропортах действительно работают мобильные бригады, которые состоят из врачей различных медицинских организаций, в том числе и из НИИ имени Склифосовского. Они созданы для контроля состояния пассажиров, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. В НИИ имени Склифосовского постоянно работает спецбригада в ежедневном составе 12 человек, которая действует во внештатных ситуациях.

Направление медиков на дежурство в аэропорты никак не влияет на качество оказания медпомощи в городских больницах. Отделения кардиологии и кардиохирургии работают в штатном режиме.

Ранее издание «Подъем» сообщило, что медиков из НИИ имени Склифосовского перевели на дежурства в аэропорт для диагностики пассажиров на коронавирус, из-за этого в медучреждении пришлось закрыть несколько отделений.

СПРАВКА «ВМ»

Вспышка пневмонии нового типа начала распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря власти Китая сообщили о ней специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Установлен возбудитель болезни — коронавирус COVID-19.

Правительство России закрыло отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке и отменило рабочие визы для китайцев. Находившихся в провинции Хубэй россиян эвакуировали. Также были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в КНР, кроме нескольких рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил при подготовке бюджета на 2021–2023 годы учесть риски на фоне коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по борьбе с коронавирусом. Он заявил, что городские стационары подготовили дополнительные места для пациентов, у которых подозревают наличие нового вируса. Контролируется состояние подопечных детских садов и школ, пассажиров метрополитена, к аналогичным мерам рекомендуют прибегнуть работодателям. Все городские службы проинформированы об алгоритме реагирования на выявление коронавируса.

Видео дня. Автор песни про Путина обвинила Водонаеву в отсутствии трусов