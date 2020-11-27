Департамент здравоохранения Москвы готов провести проверку после публикации о заражении коронавирусом в московской городской клинической больнице имени Демихова (бывшая ГКБ № 68), главврачом которой является Сергей Переходов.

Для этого, как указали в пресс-службе ведомства, необходимо предоставить ФИО пациентов с датами их поступления в медучреждение.

В департаменте также заявили, что во всех московских больницах «туалетная бумага, антисептики, мыло и другие средства индивидуальной защиты присутствуют в достаточном количестве».

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«Рамблер» писал о жалобах на условия в больнице Демихова, которой руководит Сергей Переходов. По словам пациентов и их родственников, сотрудники больницы не соблюдают масочно-перчаточный режим, в корпусах — толпа посетителей без СИЗ, в справочную больницы невозможно дозвониться, видеосвязь отсутствует, а для пациентов просят привезти средства личной гигиены. Один из пациентов рассказал, что заразился коронавирусом в стационаре.

По его словам, он попал в ГКБ №68 без сознания и провел там две недели. За это время ему поставили три разных диагноза, а в итоге перевели в другую больницу, где взятый в первый же день анализ выявил у него COVID-19.

Между тем, о больнице Демихова продолжают поступать негативные отзывы.

Пациентка, попавшая в медучреждение в середине ноября с кишечной непроходимостью, написала на портале Prodoctorov.ru, что запомнит «эти два чудесных дня» навсегда.

По ее словам, персонал больницы не носит бейджи и хамит в ответ на просьбу представиться, игнорирует больных и не отвечает на вопросы о назначенных препаратах.