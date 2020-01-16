Каждый год в Москве госпитализируется более 2 млн человек, еще около 100 млн москвичей оказывают амбулаторную помощь. Об этом заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун в четверг, 16 января.

По словам главы московского депздрава, примерно 30% пациентов, которые лечатся в больницах, могли бы при соответствующих условиях получать медицинскую помощь амбулаторно. Уменьшение числа таких пациентов возможно лишь при определенных условиях

«Условиями является перераспределение наших ресурсов в сторону амбулаторной помощи. Сегодня примерно 60% финансирования приходится на стационары в ОМС и 40% — на амбулаторную сферу», — цитирует слова Хрипуна «РИАМО».

В четверг на ВДНХ заработала XVIII ассамблея «Здоровая Москва». Этот форум в сфере здравоохранения Москвы продлится до 19 января.

Ранее, 14 января, в пресс-службе подмосковного Минздрава рассказали, что в 2019 году диспансеризацию прошли 2,1 млн жителей области и больше 1,4 млн человек прошли диспансеризацию, что превысило годовой план на 100%.

В середине октября 2019 года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что каждый россиянин обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз за год.